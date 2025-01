Fluminense encaminha venda de Esquerdinha para o Queens Park Rangers, da Inglaterra

Esquerdinha em ação com a camisa do Fluminense na última temporada - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense encaminhou a saída de mais um atleta de seu elenco profissional. Trata-se de Esquerdinha, de 18 anos, que irá para o Queens Park Rangers, da Inglaterra. Revelado nas divisões de base do clube carioca, o lateral-esquerdo irá em definitivo para a Europa e realizará exames para assinar contrato. A informação é do jornal “O Globo”.

Vale destacar que o Tricolor de Laranjeiras ficará com 40% dos direitos econômicos do jogador. Até o momento, porém, nenhuma das partes revelou os valores reais da negociação.

Nesta temporada, de 2025,o jogador passou a não ter mais espaço, ainda mais com a chegada de Renê, que disputará ao longo do ano uma vaga na lateral-esquerda com Gabriel Fuentes. No ano passado, o jovem esteve em campo em cinco partidas consecutivas entre os profissionais.

Por fim, nesta temporada, o atleta esteve em campo durante 23 minutos com Marcão no comando da equipe. No entanto, com a estreia da equipe principal, a tendência é que não tivesse mais oportunidades, apenas em caso de lesões dos dois mais experientes, algo que fortaleceu a ideia de uma possível saída.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.