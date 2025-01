Lucas Freitas elogia Carille, exalta torcida e celebra estreia pelo Vasco: ‘Atmosfera incrível’

Lucas Freitas em ação com a camisa do Vasco no triunfo sobre o Maricá - (crédito: Fotos: Dikran Sahagian/Vasco)

O confronto entre Maricá e Vasco, na última quarta-feira (28), em São Januário, marcou a estreia de Lucas Freitas. Em campo, o defensor formou dupla com o experiente Souza. Assim, o jogador teceu elogios ao técnico Fábio Carille e exaltou a torcida vascaína em seu primeiro contato na Colina Histórica.

“O Souza é um grande profissional. Às vezes com dor, mesmo assim, ele treina. Com o trabalho do Carille, os 11 atacam e os 11 defendem. O ataque começa na zaga, com a construção da defesa, e a defesa começa com o Vegetti lá na frente”, disse.

“Feliz demais de ter feito uma partida segura. A torcida é calorosa. Atmosfera incrível. Assim, diferente de tudo que já vivi na minha vida. Muito feliz de estar aqui e representar um gigante que é o Vasco. É seguir trabalhando e dando meu melhor”, completou.

Briga por uma vaga entre os titulares

Diante do Tsunami, o comandante cruz-maltino optou por poupar os titulares, que atuaram nas vitórias contra Madureira e Portuguesa pelo Estadual. Dessa forma, o defensor teve um bom desempenho neste primeiro jogo e mostrou credenciais para brigar por uma vaga entre os titulares.

“O Carille dá essa liberdade para nós. Eu tenho essa característica (de sair jogando). Juntou o útil ao agradável, estamos fazendo um bom trabalho para ajudar o Vasco”, explicou.