Record altera programação esportiva por retorno de Neymar ao Santos

O potencial midiático do retorno de Neymar ao Santos tem mexido com as estruturas do futebol no Brasil. Do marketing às redes sociais, da programação esportiva ao calendário dos torneios. Nesse sentido, a partida do Alvinegro praiano contra o Botafogo-SP, marcada para próxima quarta-feira, dia 5, teve seu horário alterado a pedido da Record.

Santos e Botafogo-SP se enfrentariam inicialmente às 19h15, mas sofreu alteração para as 21h35. Além de marcar a possível reestreia de Neymar, a partida ainda acontecerá no dia do aniversário de 33 anos do craque e, por isso, a Record tem interesse em transmitir o confronto em TV aberta.

Inicialmente, a programação da emissora previa a exibição de São Paulo e Mirassol, mas deixou de ser atrativo na grade. A alteração evidentemente mexeu com o duelo tricolor, que agora acontecerá no horário que pertencia ao Santos, ou seja, às 19h15. A informação do pedido da Record foi dada inicialmente pela coluna ‘F5’.

Negociação com o Santos

O otimismo cercou o Alvinegro em todo processo de repatriação ao Menino da Vila. Entretanto, o sonho só pôde ser concretizado após a rescisão contratual com o Al-Hilal, anunciada pelos sauditas na última segunda-feira, 27. A partir disso, o regresso do ídolo se tornou algo palpável para o clube.

Um dos maiores nomes da história do clube, o astro regressa com a missão de colocar o número do Rei Pelé de volta à ativa. O clube aposentou o número durante a disputa da Série B, em 2024, e aguardava a chegada de uma contratação de peso para utilizá-la.

O ídolo santista anunciou seu regresso à casa na última quinta-feira, 30 – um dia depois do anúncio de Marcelo Teixeira, presidente do Santos. A oficialização ocorreu por meio de um vídeo de dois minutos de duração em seu perfil nas redes sociais.

???????? ???????? pic.twitter.com/iuZZ2ggE1J — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2025

Neymar no Brasil

A diretoria do Santos abriu mão da programação no Pacaembu e focará apenas na Vila Belmiro para apresentar o maior reforço da janela do futebol brasileiro. O evento começa às 16h e contará com mais de dez shows, além da presença do astro ao final do dia.

A festa contará com cerca de 13 apresentações e entre elas as de torcedores simbólicos do Santos Futebol Clube. Os rappers Mano Brown e Projota, por exemplo, estão confirmados. Neto de um dos fundadores do clube, o cantor Supla também é aguardado no evento.

Depois das formalidades e o primeiro contato com o torcedor, Neymar vai conceder entrevista coletiva no Salão de Mármore da Vila Belmiro para imprensa brasileira e internacional. Não existe um horário exato para terminar o evento, mas a tendência é que ocorra durante todo o dia.

