Atlético-MG encerra negociação pelo volante Gregore, do Botafogo

Gregore em ação com a camisa do Botafogo na última temporada - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Atlético-MG tinha interesse na contratação do volante Gregore, destaque do Botafogo na última temporada. No entanto, o clube carioca não tem qualquer intenção de negociar o jogador com adversários brasileiros, o que fez com que o Galo encerrasse de vez as negociações. A informação é do portal “ge”.

Diante disso, a diretoria do clube mineiro agora busca outros nomes. Ela considera a posição uma prioridade para o restante da temporada. O Galo chegou a oferecer 4 milhões de dólares (R$ 24,1 milhões) ao Glorioso pelo meio-campista, entretanto não conseguiu chegar a um acordo.

Além disso, o Atlético ainda busca um zagueiro rápido e um atacante de lado de campo. De volta ao clube, o treinador Cuca trabalha junto com a diretoria na busca por um novo nome.

Até o momento, o clube anunciou cinco reforços contratados para a temporada 2025. Entre eles, estão Cuello, Junior Santos, Gabriel Menino, Natanael, Patrick. Por fim, janela de transferências se encerra no dia 28 de fevereiro. Caso não consiga um novo nome, só poderá trazer reforços no meio do ano, exceto os jogadores livres no mercado, que poderão assinar contrato a qualquer momento.