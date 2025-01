Palmeiras inscreve Paulinho e José Martínez no Paulistão

O Palmeiras inscreveu o atacante Paulinho e o volante Emiliano Martínez no Campeonato Paulista. Assim, a dupla já pode estrear na competição. O primeiro, porém, recupera-se de uma cirurgia óssea na canela direita e ainda nem treina integralmente com o grupo.

Já o uruguaio participa normalmente das atividades e, portanto, pode ser relacionado para o duelo contra o Guarani, neste domigo (2), às 18h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O confronto, aliás, é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O Verdão, vale lembrar, contratou ainda o atacante uruguaio Facundo Torres, que já conta com três partidas na temporada. O Palmeiras ainda sonha com a contratação do meia Andreas Pereira, ex-Flamengo e atualmente no Fulham (ING).

O regulamento do Campeonato Paulista conta com duas listas de inscrições: a A e a B. A primeira é limitada a 30 atletas profissionais, enquanto a segunda, ilimitada, é destinada aos jogadores da base. Com as inclusões de Paulinho e Martínez, o Verdão passará a ter 28 nomes na primeira. Por outro lado, atletas como Estevão estão incluídos na B.

Lista A do Palmeiras

Goleiros: Marcelo Lomba, Mateus Oliveira e Weverton;

Zagueiros: Gustavo Gómez, Naves, Michel e Murilo;

Laterais-direitos: Giay, Marcos Rocha e Mayke;

Laterais esquerdos: Caio Paulista, Piquerez e Vanderlan;

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Atuesta, Felipe Anderson, Zé Rafael (saiu para o Santos), Fabinho, Mauricio, Raphael Veiga, Richard Rios, Rômulo e Emiliano Martínez.

Atacantes: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Flaco López, Rony e Paulinho

Lista B do Palmeiras