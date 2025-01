Conselho Deliberativo do Fluminense aprova uniformes para a temporada 2025

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade os uniformes para a sequência da temporada de 2025, produzidos em parceria com a Umbro. Assim, a reunião aconteceu na noite desta quinta-feira (30), no Salão Nobre de Laranjeiras. Antes da votação, cada conselheiro teve a oportunidade de apreciar as novas camisas.

Nesse sentido, o lançamento do uniforme número um acontecerá em fevereiro, enquanto o número dois está previsto para ser divulgado entre março e abril.

A camisa 1, que é tricolor, teve poucas alterações em relação aos últimos anos, segundo informações do portal “ge”. Afinal, ela segue um estilo clássico, sem grafismo, com gola redonda na cor branca.

O segundo uniforme, por sua vez, será o tradicional branco, com uma faixa verde com desenhos e frases do Tricolor (um lado grená e outro verde). Além disso, gola é em V, com uns quadradinhos verde e grená também nas mangas.

Por fim, vale lembrar que o clube carioca antecipou o lançamento porque o clube precisa cumprir exigências e apresentar as camisas para a Fifa. Isso acontecerá por conta da disputa do Mundial de Clubes, na segunda metade de junho.

Todos os clubes participantes precisam enviar à entidade uma amostra de todos os itens dos kits completos do uniforme principal e reserva. Além disso, os goleiros precisarão ter três modelos contrastando entre si. Outros materiais como luvas, bonés, pulseiras e tiaras, por exemplo, também devem ser listados.