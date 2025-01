Fifa revela a bola do Mundial de Clubes 2025

Através de seus canais oficiais, a Fifa divulgou o modelo da bola que vai estar em campo no Mundial de Clubes deste ano. A competição em novo formato (idêntico ao da Copa do Mundo entre 1998 e 2022) e ‘turbinada’ com a presença de 32 clubes ocorre nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho.

Com as cores e elementos visuais do país-sede do torneio, a bola fabricada pela empresa de material esportivo Adidas conta com tecnologias para auxiliar a arbitragem. Nesse sentido, ela é composta por 20 peças de relevo que ajudam na visualização e determinação de situações que envolvam a localização da bola. A saber, essa tecnologia é chamada de PrecisionShell.

Outro ponto que vai auxiliar a atuação do trio de arbitragem é a conexão no sistema de envio de dados da bola para a cabine do VAR em 500 vezes por segundo. Assim, lances envolvendo impedimentos e locais exatos de toque na bola com o corpo (possível toque na mão ou braço) tem seu processo acelerado.

Além disso, o design da pelota que vai rolar em solo norte-americano também privilegia um jogo mais rápido. Isso porque sua produção tem base em superfície de poliuretano com diferentes texturas, algo que proporciona menor retenção no ar em sua viagem. A tecnologia em questão, batizada de CTR-CORE, surgiu no ano de 2022 e teve a primeira aplicação na bola da Copa do Mundo no Qatar.

Relembre os grupos do Mundial de Clubes 2025

A: Palmeiras, Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA);

B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo e Seattle Sounders (EUA);

C: Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZ), Boca Juniors (ARG) e Benfica (POR)

D: Flamengo, Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX);

E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX) e Inter de Milão (ITA);

F: Fluminense, Borussia Dortmund (ALE), Ulsan HD (COR) e Mamelodi Sundowns (ZA);

G: Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (AE) e Juventus (ITA);

H: Real Madrid (ESP), Al Hilal (SA), Pachuca (MEX) e Red Bull Salzburg (AUS).

