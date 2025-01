Vasco faz boa proposta por Brian Rodriguez, mas tem empecilho

O Vasco segue a carga para contratar um ponta esquerda, principal carência do elenco. O uruguaio Brian Rodriguez, do América do México, é o plano A da diretoria cruz-maltina, que ofereceu recentemente 7 milhões de dólares (cerca de R$ 40,8 milhões na cotação atual) pelo jogador de 24 anos.

O América, segundo informações do canal “Atenção, Vascaínos”, reluta em aceitar a proposta, causando um empecilho. Afinal, a janela de transferências para o futebol mexicano encerra no domingo (2 de fevereiro). Dessa forma, eles não teriam tempo hábil para buscar reposição.

Entre o clube carioca e o staff do jogador, os moldes e valores estão acertados, já que ele deseja atuar no futebol brasileiro. Falta, porém, a parte mais difícil: convencer o América. Brian está em sua terceira temporada pelo time mexicano. Ao todo, são 86 partidas, com 18 gols e 13 assistências. Ele, então, participou do tricampeonato inédito do América no campeonato do país da América do Norte.

Caso não logre sucesso nessa tentativa, o Vasco iria para o plano B. Atualmente, a diretoria do clube negocia paralelamente com Loide Augusto, angolano do Alanyaspor (TUR). Este jogador, porém, seria para composição de elenco. Assim, se o América rejeitar a oferta, o Vasco buscaria um jogador “já pronto”, que chegaria para ser titular da equipe.

