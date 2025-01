Flamengo empresta Alcaraz para clube da Inglaterra

O Flamengo informou, na tarde desta sexta-feira (31), que chegou a um acordo para a transferência, por empréstimo, do atacante Alcaraz para o Everton, da Inglaterra. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

Em nota, o diretor de futebol, José Boto, explicou que o jogador teria poucas oportunidades ao longo do ano. Assim, o clube optou pela decisão de emprestá-lo. Além disso, o português ressaltou que será uma grande oportunidade para o atleta.

“A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube”, explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.

Assim, Alcaraz não viajará com a delegação para a partida do próximo domingo (2), contra o Botafogo, em jogo válido pela Supercopa Rei 2025.

Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024. O argentino de 22 anos chegou ao clube por 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) do Southampton, da Inglaterra, tornando-se o reforço mais caro da história rubro-negra. Ele não se firmou e terminou o ano com dois gols e duas assistências em 18 jogos.

