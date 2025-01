Influencer fala sobre volta de Neymar ao Santos: ‘Ficha não caiu’

A confirmação de Neymar voltando ao Santos mexeu com todos os torcedores brasileiros. Em especial, é claro, os do próprio Peixe, onde o craque começou a carreira e agora, aos 33 anos, retorna para uma segunda (e esperada) passagem.

Dessa forma, a reportagem do Jogada10 conversou com a influencer santista Naty Potira, que está nos arredores da Vila Belmiro para a apresentação de Neymar, marcada para esta sexta-feira (31), às 16h (de Brasília). Ela revela que sua ficha ainda não caiu quanto à grande contratação feita pelo Santos.

“Na verdade, acho que nem caiu a ficha ainda. Quando a gente vir ele de novo com o manto sagrado do Peixão dentro de campo dando alegria para a gente, aí acho que vai cair a ficha. Mas, por enquanto, é sensação de êxtase total o menino de volta para casa. Cumpriu a promessa dele de “eu vou, mas eu volto”, e agora é só aproveitar. É muita alegria”, celebrou.

Só seis meses no Santos?!

Sobre o fato de Neymar ficar apenas seis meses, Naty não demonstra preocupação. Afinal, segundo ela, este tempo é suficiente para que Ney se convença de permanecer até, ao menos, o fim da temporada brasileira.

“Eu estou falando isso para todo mundo. Primeiro, ele voltou para casa para sentir o carinho da torcida que mais ama ele nesse mundo. E se a gente encher ele de carinho, se as coisas darem certo, o time encaixar, porque vão vir outros jogadores ainda, se o Santos estiver jogando bem, com possibilidade de ganhar título, eu não acho que ele vai largar o barco e sair no meio do ano. Algo no meu coração diz que a gente vai ter o Ney por um pouco mais de seis meses”, encerrou.

