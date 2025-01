Grêmio formaliza proposta ao Anderletch, da Bélgica, por atacante

O Grêmio tenta solucionar mais uma lacuna em seu elenco, pois tem negociações avançadas com o Anderlecht, da Bélgica, pelo atacante Francis Amuzu. A investida gira em torno de 1.2 milhão de euros (pouco mais de R$ 7 milhões na cotação atual) em um contrato de dois anos. A oferta salarial do Imortal é de dois milhões de dólares por temporada (o equivalente a R$ 1 milhão na cotação atual). A informação é do jornalista belga Sacha Tavolieri.

A expectativa do Tricolor Gaúcho é de que o atleta e o clube belga respondam a proposta até esta sexta-feira (31/01). Inicialmente, o planejamento era que o destino de Amuzu fosse ir ao Brasil. Contudo, o Napoli, da Itália, sinalizou interesse no atacante. O atual líder do campeonato local ofereceu um contrato de três temporadas, além de uma remuneração semelhante já a que recebe no Anderlecht.

Os Azzurri (Os Azuis na tradução do italiano para o português) demonstraram estar dispostos a desembolsar entre 1,5 milhão a 2 milhões de euros (entre R$ 9 milhões a R$ 12 milhões na cotação atual). Isso porque em um primeiro momento, a intenção do clube italiano era fechar com um atacante de velocidade por empréstimo. Francis também conta com a aprovação do técnico Antonio Conte, mesmo que não fosse sua opção favorita. Além disso, o seu conterrâneo, o centroavante Romelu Lukaku, entrou em contato com Amuzu para tentar convencê-lo a assinar com o Napoli.

Trajetória de Amuzu

O atacante, de 25 anos, tem preferência em atuar pelo lado direito de ataque e foi revelado exatamente nas categorias de base Anderletch. Único clube, aliás, que defendeu até aqui em sua carreira. Ele está no elenco profissional da equipe já há oito temporadas.

Prioridades do Grêmio no mercado

Vale relembrar que a diretoria e a comissão técnica identificaram, além de um atacante de velocidade, um zagueiro e um lateral-esquerdo como carências. Um dos seus alvos no setor defensivo é Marcão, que está no Sevilla, da Espanha. Porém, a negociação é vista como difícil de ser concluída positivamente. O Tricolor Gaúcho realizou uma proposta de empréstimo de uma temporada e propôs pagar os vencimentos em sua totalidade. Apesar disso, a oferta salarial não agradou ao defensor inicialmente.

Na lateral esquerda, alguns nomes foram ventilados como Marlon, do Cruzeiro, e Bruno Pacheco, do Fortaleza. O principal alvo para esta posição é Lucas Esteves, do Vitória. O clube gaúcho pagou a multa rescisória de um milhão de dólares (R$ 5,9 milhões na cotação atual) prevista no contrato com os baianos. Contudo, o Leão da Barra promoveu a devolução do montante ao Imortal, pois acionou uma cláusula em seu vínculo.

Tal item permite que o clube nordestino garanta a permanência de Lucas Esteves. Para isso terá que desembolsar 100 mil dólares (o equivalente a R$ 587 mil na cotação atual) ao atleta. As duas partes travam uma disputa judicial e o Imortal tenta provar que teve a atitude correta ao pagar a multa rescisória. Os gaúchos também buscam comprovar que a cláusula ativada pelo Leão da Barra, que garantiria a permanência do jogador, é ilegal juridicamente. Deste modo, o Grêmio se mantém otimista neste cenário.

