Com Danilo, Flamengo divulga relacionados para decisão da Supercopa

O Flamengo divulgou a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Botafogo, no domingo, às 16h, em Belém, para a decisão da Supercopa do Brasil. A principal novidade é a presença de Danilo, segundo reforço para a temporada 2025. Por outro lado, Alcaraz não viaja com a delegação, pois foi emprestado para o Everton, da Inglaterra.

O defensor de 33 anos desembacou no Ninho do Urubu em meio a temporada europeia, em que atuou apenas 16 vezes. Ele fez 12 pelo Campeonato Italiano e quatro pela Champions League. Apesar de ter desempenhado como lateral em boa parte da carreira, ele, aliás, chega para ser uma opção dentre os zagueiros, posição que ocupou nos últimos anos de Juventus.

Outra presença na lista de relacioanados pode animar a torcida. O atacante Cebolinha, que voltou a jogar contra o Sampaio Corrêa depois de cinco meses afastado por lesão, também ficará como opção para a partida no Mangueirão.

Por fim, o elenco do Flamengo treinou nesta manhã no Ninho do Urubu e chegará à noite em Belém. Neste sábado, o Flamengo fará um último treino de olho na final, no estádio Baenão.

Veja relacionados do Flamengo:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.