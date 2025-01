Mayke alcança 300 jogos pelo Palmeiras: ‘Gratidão’

Perto de completar oito anos no Palmeiras, o lateral-direito Mayke valorizou a marca de chegar aos 300 jogos pelo Verdão. O feito, vale lembrar, foi alcançado na derrota de 2 a 1 para o Novorizontino, no último sábado (25). Apesar da derrota, o camisa 12 levará para sempre o feito na memória.

“Costumo dizer para a minha família que eu sou escolhido por Deus, que me deu essa oportunidade de jogar em poucos clubes, só no Cruzeiro e no Palmeiras. Cheguei em 2017 e nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar aqui agora, podendo fazer história, completando essa marca de 300 jogos. É só gratidão por todos que passaram por aqui, por todos os companheiros, desde o porteiro à presidente. É só agradecer ao Palmeiras e a todos os torcedores que me abraçaram desde quando eu cheguei”, afirmou o atleta com mais tempo no elenco profissional.

Com 12 títulos conquistados, Mayke é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Assim, está ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Ademir da Guia e Junqueira. Além disso, ele é o atleta com mais títulos brasileiros na era dos pontos corridos do Brasileirão, com cinco: dois pelo Cruzeiro e três pelo Palmeiras. Ele ainda está a uma vitória de alcançar Marcos na sétima posição de atletas com mais triunfos pelo time neste século (soma 181 contra 182 do Santo).

Palmeiras no Campeonato Paulista

O jogador também falou sobre o início da temporada 2025. O Palmeiras é o vice-líder do Grupo D, com oito pontos, duas vitórias, dois empates e uma derrota.

“A pré-temporada está sendo muito curta, né? Eu, como jogador, nunca vivenciei isso, mas temos de estar preparados para tudo. O Abel teve a decisão de, no começo do ano, revezar os jogadores em duas equipes para lá na frente estarmos todos 100% fisicamente. Tenho certeza de que virão muitos frutos, estamos trabalhando bastante porque esse ano vai ser um ano de muitos jogos. Cada ano que passa fica mais difícil. Vamos disputar muitos campeonatos e dar o nosso melhor dentro de campo”, disse Mayke.

Por fim, o lateral projetou o embate diante do Guarani. As equipes medem forças neste domingo (2), às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa.

“Sempre jogar lá contra o Guarani é difícil. Eu vi alguns jogos deles, é uma equipe de qualidade. Sabemos que vai ser um jogo supercomplicado, mas temos de tentar fazer o nosso melhor, impor o nosso ritmo fora de casa para conseguirmos o nosso objetivo, que são os três pontos”, finalizou.

O Palmeiras, aliás, está invicto há quatro partidas diante do Guarani, todas válidas pela fase de grupos do Campeonato Paulista (vitórias por 1 a 0 no Allianz Parque em 2020, 2 a 1 no Brinco de Ouro em 2021 e 2 a 0 no Allianz Parque em 2022 e empate por 0 a 0 no Brinco de Ouro em 2023).

A invencibilidade na cidade de Campinas (levando em conta todos os jogos, não só contra os rivais locais), a invencibilidade é de sete embates, afinal, são quatro vitórias seguidas, um empate e duas vitórias.

