Sem liberação do Arsenal, Flamengo trabalha para ter Jorginho no Mundial

Após o empréstimo de Alcaraz para o Everton, da Inglaterra, o Flamengo vai focar na contratação de Jorginho, porém tem dificuldades. Aliás, o Arsenal não concordou em liberar o volante de imediato nesta janela de transferências. Sendo assim, o Rubro-Negro negocia um pré-contrato com o jogador para ter o atleta a partir do meio do ano, às vésperas do Super Mundial de Clubes. A informação é do “ge”.

O contrato de Jorginho com o Arsenal se encerra no meio deste ano. Assim, o jogador estaria livre para assinar pré-contrato com qualquer clube. O Flamengo, aliás, ainda não descarta uma tentativa final para liberação imediata. Contudo, o Arsenal entende que não há tempo para reposição diante das lesões e pelo fechamento da janela na Inglaterra na segunda-feira.

A principal questão entre Jorginho e Flamengo é o salário. Depois de uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) brutos por três anos de contrato, o Rubro-Negro mudou as condições em reunião na última quarta-feira e apresentou a mesma quantia livre de impostos (o que gerará um custo de quase 13 milhões de euros aos cofres do clube).

Jorginho, por sua vez, deseja receber 12 milhões de euros (R$ 73 milhões), mas está mais disposto a flexibilizar a quantia para fechar com o Flamengo. Agora, a intenção do departamento de futebol é viabilizar a assinatura de um pré-contrato, o que já é possível. Desta forma, Jorginho chegaria para junho, em tempo de vestir a camisa do Flamengo no Super Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Apesar da cautela, a negociação é vista como viável.

Jorginho é peça importante

Nesta semana, Jorginho, aliás, começou como titular e marcou um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Girona na Champions League. O técnico espanhol Mikel Arteta alterna as oportunidades ao jogador ítalo-brasileiro e opta por utilizá-lo mais nas copas do que na Premier League.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.