Grêmio se notabiliza no início de temporada por consistência defensiva

Apesar de ainda estar no início do seu trabalho no Grêmio, o técnico Gustavo Quinteros demonstra que foca em solucionar um dos problemas da equipe nos últimos anos: a defesa. Isso porque o Imortal se notabiliza no começo de temporada por sua consistência defensiva, já que ainda não sofreu gols. Deste modo, é o único integrante do Campeonato Gaúcho que segue com tal proeza.

Em comparação com os outros 19 participantes da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, também foi a única equipe que não teve a sua defesa vazada. Tal situação comprova que o esforço do Imortal em aprimorar o setor está surtindo efeito. Tal condenação ainda na era “Renato Gaúcho” se explica pela fragilidade defensiva do Tricolor Gaúcho, pois sofreu 148 gols nos últimos anos. Assim, tornou-se tema de discussão em diversas ocasiões, principalmente em 2024.

As três partidas sem sofrer gols já diz respeito a sua melhor marca desde agosto do último ano. Na oportunidade, foram quatro partidas, com dois triunfos no Campeonato Brasileiro e dois empates sem gols com o Corinthians pelas oitavas da Copa do Brasil. Neste segundo caso, foi até eliminado em disputa de pênaltis. Para efeito de comparação com a última temporada, a reta final teve 21 jogos e ficou somente duas partidas sem sofrer gols e não ocorreram de forma consecutiva.

Mudança de planejamento do Grêmio para a temporada

Com a decisão da diretoria de mudar a comissão técnica em 2025, uma das prioridades definidas era qualificar a zaga e a lateral esquerda. Cenários em que a administração ainda não teve êxito. Por isso, tal feito torna-se ainda mais impactante, pois a equipe o alcançou com as mesmas peça da temporada passada. O Grêmio iniciou sua trajetória no Campeonato Gaúcho com um empate diante do Brasil de Pelotas. Posteriormente, assegurou dois resultados positivos, uma goleada sobre o Caxias e triunfo diante do Monsoon. Obviamente o nível inferior destes oponentes também contribui para emplacar a solidez defensiva. Gustavo Quinteros também precisou implementar uma rotatividade na zaga.

No embate com o Brasil de Pelotas, Jemerson e Rodrigo Ely formaram a dupla de zaga. No confronto seguinte, o segundo defensor já passou a ser desfalque por uma pancada no pé direito e foi preservado. Com isso, Gustavo Martins assumiu a sua vaga. No duelo com o Monsoon, o treinador preferiu preservar alguns dos seus titulares pelo desgaste físico. Deste modo, Jemerson foi um dos que ganhou um descanso e Natã Felipe o substituiu.

Tricolor Gaúcho mostra capacidade de reinvenção

Ao ser questionado sobre essa modificação na defesa, o comandante detalhou o esforço para evoluir no quesito.

“Estamos trabalhando a questão defensiva, os movimentos de coordenação. Sempre há o que melhorar. Esperamos que com os jogos que teremos e os treinos a equipe defensivamente esteja bem. Ficamos novamente sem vazar e esperamos seguir assim”, explicou Quinteros.

O Imortal ainda sofreu com a perda crucial do seu goleiro titular, Marchesin, que decidiu se transferir para o Boca Juniors. Com isso, Gabriel Grando recebeu uma oportunidade de ser o titular e permaneceu nesta condição nos três jogos. Cenário diferente do ano passado, quando o Cruzeiro lhe contratou por empréstimo, porém não teve chances de atuar.

