NeyDay! Saiba clima nos arredores da Vila Belmiro para apresentação de Neymar

Falta muito pouco para Neymar ser apresentado oficialmente pelo Santos na Vila Belmiro. O clube preparou um evento especial para receber o segundo maior artilheiro da história, atrás de Pelé, e a torcida também tem se mobilizado. O clima nos arredores neste momento é quase de Libertadores. “Seremos felizes”, profetizou um santista que chegou cedo ao local.

Respira-se Neymar nos arredores da Vila. As ruas paralelas ao estádio, por exemplo, estão cercadas de faixas com o nome do ídolo e centenas de mensagens de boas vindas. No comércio local não é diferente. Centenas de bonés, chapéus, bandeiras, perucas de moicano estão sendo vendidas nas proximidades, além, evidentemente, de camisas com o nome do craque.

O trânsito local indica que há um movimento maior que o habitual, semelhante ao que ocorre em dia de jogo. As ruas de acesso estão movimentadas, e torcedores têm relatado dificuldade para estacionar. Como os portões abrem agora, às 16h, a tendência é que haja um desafogo muito em breve.

A quantidade de crianças também chama atenção. Muitas mães e pais estão levando seus filhos, que sequer tinham nascido na primeira passagem do craque, para vivenciar esse momento especial na história do clube. Os pequenos cantam e gritam o nome do ídolo ansiosos pelo que está por vir.

Movimento na loja oficial

O NeyDay mexeu com a lotação da loja oficial do Santos no Estádio Urbano Caldeira. O objeto de procura? A camisa 10 com nome do ídolo gravado. Ainda não há uma parcial de venda oficial, mas funcionários relataram um movimento descomunal desde a abertura em busca do item que custa R$ 439,90 – com a personalização.

Apresentação de Neymar

A festa contará com cerca de 13 apresentações e entre elas as de torcedores simbólicos do Santos Futebol Clube. Os rappers Mano Brown e Projota, por exemplo, estão confirmados. Neto de um dos fundadores do clube, o cantor Supla também é aguardado no evento.