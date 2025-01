Santos anuncia retorno oficial de Neymar com carta para Pelé

O Santos, enfim, anunciou a contratação de Neymar nesta sexta-feira. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, e o próprio jogador já haviam feito publicações em suas respectivas redes sociais, mas ainda faltava o anúncio do perfil do clube. As partes vão assinar um vínculo de cinco meses, válido até 30 de junho. O objetivo do astro é fazer o maior número possível de partidas e retomar a boa forma física e o ritmo de jogo em campo.

LEIA MAIS: NeyDay! Saiba clima nos arredores da Vila Belmiro para apresentação de Neymar

Com uma postagem escrito “o príncipe está a caminho” e a foto do trono de Rei Pelé, o clube começou a anunciar o jogador por volta das 18h20 de quinta-feira. Nesta sexta, o Peixe fez uma nova publicação com narração de Neymar respondendo a um “convite de Pelé”, que faleceu em dezembro de 2022.

“Oi, Rei. Quanta saudade. Eu era um menino quando cheguei aqui, cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas meu coração nunca deixou de ser alvinegro. Eu lembro de tudo o que vivi com vocês, de cada momento, uma lembrança viva, feliz e eterna. Uma lembrança que eu não quero só lembrar, quero voltar a viver. E quero voltar a viver com vocês, como sempre foi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

“Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa vão continuar sendo seus, porque você é eterno. Mas a 10… Ah, vai ser uma honra vestir esse manto sagrado que representa tanto para o Santos e para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando seu legado, Rei. Eu vou, mas eu volto. Vocês se lembram, né? Pois bem. O Príncipe está de volta”, disse o jogador.

Neymar e Santos

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

A festa contará com cerca de 13 apresentações e entre elas as de torcedores simbólicos do Santos Futebol Clube. Os rappers Mano Brown e Projota, por exemplo, estão confirmados. Neto de um dos fundadores do clube, o cantor Supla também é aguardado no evento.

Neymar, aliás, pode estrear pelo Santos no dia 5 de fevereiro, exatamente no dia do seu aniversário. O Peixe, afinal, enfrenta o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.