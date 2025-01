Athletico oficiliaza os atacantes Giuliano e Kevin Velasco

O Athletico-PR anunciou, nesta sexta-feira (31), a contratação dos atacantes Giuliano e Kevin Velasco. O veterano de 34 anos tem passagens recentes por Santos e Corinthians e assinou vínculo válido até o fim de 2025, chegando sem custos ao Furacão. Do outro lado, o colombiano chega por empréstimo do Puebla-MEX .

“Estou na minha cidade, perto da minha família, e acho que é o momento ideal para voltar (para Curitiba). Nada mais justo do que vir para um grande clube, com um grande desafio, e procurar ser uma peça importante nesta busca para voltar à elite do futebol brasileiro”, disse o atleta.

Giuliano também tem passagens por Paraná, Internacional, onde foi campeão da Libertadores. Além disso, ele passou por Dnipro, da Ucrânia, Grêmio, Zenit, Fenerbahce, Al Nassr, Basaksehir, Corinthians e por último o Santos.

Kevin Velasco no Athletico

A equipe paranaense também anunciou nesta sexta o atacante colombiano Kevin Velasco, de 27 anos, que chega emprestado pelo Puebla-MEX até o fim do ano. O colombiano atuou pelo Deportivo Cali, da Colômbia, de 2018 até 2022, quando se transferiu para o Puebla. O clube de Curitiba, aliás, pagou 200 mil dólares (cerca de R$ 1,16 milhão) pelo empréstimo com opção de compra.

Por fim, o ponta foi contratado pelo Puebla em 2023, fez 47 jogos pelo time mexicano, marcou dois gols e deu cinco assistências. Velasco é canhoto e atua pelo lado direito do ataque – função que era alvo da diretoria athleticana no mercado.

