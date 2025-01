Ganso completa seis anos de Fluminense, que o exalta

Ganso com o troféu mais importante conquistado pelo Fluminense - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

O meia Paulo Henrique Ganso, eternizado na história do Fluminense pela conquista da Copa Libertadores de 2023, completou nesta sexta-feira (31) seis anos de clube. Assim, o Tricolor exaltou a data comemorativa, desejando força ao atleta, que se recupera de uma miocardite e deve passar um mês se recuperando.

O jogador chegou em 2019 proveniente do Amiens-FRA, onde não se encontrou e atuou apenas 13 jogos. No Fluminense, demorou a engrenar, é verdade. Mas, como o vinho, foi melhorando com o tempo, tornando-se peça fundamental na engrenagem tricolor.

Não à toa, já é multicampeão pelo clube. Conquistou o Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. O Tricolor, então, comemorou a data, exaltando um dos maiores ídolos da atual geração do Fluminense.

“Há exatos seis anos, em 31/01/2019, o último dos 10 era anunciado oficialmente pelo Fluminense Football Club e iniciava uma história que já está marcada para a eternidade. Desde a sua chegada, PH Ganso conquistou Libertadores, Recopa, além de dois cariocas, em mais de 260 jogos com esta Armadura. Estamos todos ansiosos pela sua recuperação completa e seu retorno aos gramados, meu 10. Ainda temos muito a viver juntos”, diz o comunicado.

