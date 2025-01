Com Júnior Santos puxando a fila, Atlético apresenta reforços para a temporada

Pacote de reforços do Atlético - (crédito: Foto: divulgação TV do Galo)

Nesta sexta-feira (31), o Atlético apresentou um pacotão de reforços para a atual temporada. Sob a liderança do diretor de futebol, Victor Bagy, os jogadores Júnior Santos, Gabriel Menino, Natanael, Patrick e Cuello estiveram juntos na sala de imprensa da Arena MRV.

Primeiramente, Júnior Santos, contratado junto ao Botafogo por quase 50 milhões de reais, deve preencher a vaga deixada por Paulinho, negociado com o Palmeiras. O atacante já entrou em campo no empate contra o América, pelo Campeonato Estadual, e iniciou, portanto, como titular.

“Chego muito motivado para levar o Atlético de novo aos títulos e às glórias. Essa torcida merece. Vejo isso como uma construção de um novo sonho. Sou movido por desafios na minha vida”, declarou Júnior Santos.

Aliás, além disso, Gabriel Menino também foi apresentado e já estreou. Ele chegou na negociação que envolveu a ida de Paulinho para o Palmeiras. Durante sua fala, Menino destacou a receptividade da equipe e se disse em casa.

“Me senti em casa, parecia que já treinava e estava no Atlético há anos. Todo mundo me recebeu muito bem. Agradeço à torcida pela recepção no jogo contra o América. Espero que eles continuem conosco, nos apoiando a cada jogo até o final”, analisou Menino.

Todavia, por outro lado, Cuello assinou contrato por quatro temporadas e, assim como o volante Patrick, que fechou pelo mesmo período, ainda não atuaram. Em contraste, o lateral-direito Natanael teve boas atuações na pré-temporada realizada nos Estados Unidos e agradou ao técnico Cuca. Portanto, ele tem vínculo com o clube até 2028, igual aos outros reforços.

