Neymar corre contra o tempo no Santos

A volta de Neymar ao Santos é o grande assunto do futebol brasileiro neste começo de temporada. O craque vem de uma passagem muito frustrante pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Lá, em um ano e meio, sofreu com muitas lesões e fez apenas sete jogos, marcando um gol.

No retorno ao país, o objetivo é receber o enorme carinho da torcida, recuperar a forma jogando e mostrar que tem total capacidade de ser convocado para a seleção brasileira. A partir daí, conseguir um clube na Europa, ao que tudo indica o Barcelona, onde viveu grandes momentos da carreira no exterior. Por isso, o contrato com o Peixe terá validade só até junho.

Muitos consideram arriscado o movimento feito pela diretoria santista, apontando o curto período que Neymar pretende ficar por aqui. Na verdade, para um clube que está voltando à Série A do futebol brasileiro, depois de enfrentar o inferno da Segundona, a chegada do craque traz muita mídia, levanta a autoestima e representa também um afago na torcida.

O que deseja Neymar?

Resta saber o que Neymar realmente deseja. Se vier concentrado e disposto a jogar futebol, será um reforço extraordinário. Afinal, não há dúvida de que é o grande jogador revelado no país neste século. A questão principal é a parte física. Dificilmente, alguém que fica parado um ano devido a uma grave lesão volta aos gramados voando e sem sofrer com novos problemas. E o contrato com o Santos é de poucos meses.

A lamentar somente o fato de que o garoto que saiu do Peixe há 12 anos com o objetivo de conquistar a Europa e o mundo foi se perdendo pelo caminho. A carreira de Neymar é espetacular, mas, infelizmente, muito aquém do que poderia ter sido. Não apenas o atual vínculo com o clube paulista é curto. O tempo do craque foi escorrendo pelas próprias mãos. E tempo não se compra nem mesmo com contratos milionários…

