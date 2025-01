Neymar é apresentado com festa na Vila Belmiro!

Acabou a espera! Após mais de três de horas de festa, Neymar enfim teve o seu primeiro contato com a torcida do Santos. Por volta das 19h50, o craque subiu as escadas do estádio, sendo chamado após o show de Projota. O astro entrou no gramado com sua tradicional faixa e a camisa 10 nas costas, levando, os cerca de dez mil santistas a loucura na Vila Belmiro.

Nos vestiários, Neymar escreveu a frase “eu fui, mas voltei”. Depois, ajoelhou-se, fez uma oração e subiu as escadas de mãos dadas com Edinho, filho de Pelé, e o presidente Marcelo Teixeira. Com as luzes apagadas e um show nas arquibancadas, o craque subiu no palco montado no meio de campo com a camisa 10.

Primeiras palavras

Emocionado, Neymar falou pela primeira vez desde o seu retorno com a torcida. O craque prometeu muita ousadia e ainda falou que todo mundo que torce por ele agora será um torcedor do Santos.

“Quando eu era menino, entrei na Vila Belmiro com essa faixa. E eu não podia deixar de voltar, estou muito contente, muito feliz. Vivemos muitos momentos lindos aqui, e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa viver. Não vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia. É um momento muito especial, estou com meus filhos, minha mulher, minha mãe, meu pai, meus melhores amigos e a torcida mais maravilhosa deste mundo. E esse dia vai ficar marcado pelo resto da minha vida, obrigado por cada um que está fazendo parte deste momento. Obrigado pelas pessoas que estão acompanhando de longe, que torcem pela minha felicidade, que torcem por mim e que, a partir de agora, vão torcer para o Santos também “, afirmou o craque.

Depois, o craque deu a volta olímpica pelo gramado e chutou bolas para os torcedores, que, também emocionados, seguiram fazendo festa. Além disso, Neymar passou pelo camarote onde estavam ex-atletas santistas e cumprimentou eles.

Próximos passos

Neymar chegou ao Brasil nesta sexta (31) e pousou no aeroporto participar do Catarina, em São Roque. Depois ele seguiu para São Paulo, sobrevoou o Pacaembu e seguiu para a Baixada Santista, na sequência, para a assinatura de contrato. O astro ainda vai acompanhar o clássico contra o São Paulo neste sábado (01), às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. A reestreia deve acontecer contra o Botafogo-SP, na outra quarta-feira (05), às 21h35, na Vila, quando o craque completa 33 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.