Villa Nova x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

No duelo entre times desesperados, Villa Nova e Atlético se enfrentam neste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jogo é válido pelo Campeonato Mineiro.

O Villa Nova, por sua vez, tem apenas três pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo C do estadual. Já o Galo tem quatro pontos e está na quarta posição do Grupo A. Portanto, ambos precisam vencer para continuar sonhando com a próxima fase.

Onde assistir

O Canal Premiere transmitirá a partida.

Como chega o Villa Nova

A situação do Leão, afinal, é complicada. O time chega para o duelo contra o gigante da capital após uma dura derrota por 6 a 1 para o Athletic.

Assim, a goleada levou a diretoria a demitir o técnico Ricardo Drubscky, que foi substituído por Eugênio Souza.

Como chega o Atlético

O Atlético só pensa em uma coisa: vitória. O técnico Cuca, afinal, ressaltou a necessidade de vencer todos os jogos para se classificar à próxima fase do torneio estadual.

Assim, o Galo vai com força total para o confronto contra o Leão. A grande dúvida é se a comissão técnica escalará o novo reforço, Cuello, para a partida. A tendência é que ele ocupe a vaga de Rubens, mas a comissão técnica só confirmará essa decisão momentos antes do jogo.

Villa Nova x Atlético

5ª rodada do Campeonato Mineiro 2025

Data e horário: Sábado, 01/02/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

Villa Nova: Geazze; Norberto, Everton Páscoa, Caíque e Cesinha; Jorginho, João Denoni, João Torres e Anderson Paulista; Vitinho, Rodrigo Gaia e Vinicius Tanque. Técnico: Eugênio Souza.

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Bernard, Júnior Santos e Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza.

VAR: Rodolpho Toski Marques.