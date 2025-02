Ramon celebra chegada ao Inter: ‘Estou muito feliz’

O Inter anunciou o quinto reforço da temporada: o lateral-esquerdo Ramon. O atleta de 23 anos assinou contrato de três anos, até o fim de 2027, com a possibilidade de ampliar por mais um. O novo jogador do clube celebrou o acerto e afirmou que não teve dúvidas de aceitar a proposta do Colorado.

“Estou muito feliz de estar aqui no Inter. Agradecer por acreditar no meu potencial, fui muito bem recebido pelo estafe, jogadores e diretoria. Espero o mais rápido possível estar apto para jogar e ajudar meus companheiros. Desde que tive a proposta do Internacional, não pensei duas vezes, falei que queria estar aqui. Eu queria fazer parte disso, sempre tive vontade muito grande de jogar no Inter”, disse Ramon ao Canal do Inter.

Ramon disputou a última temporada pelo Cuiabá, onde estava por empréstimo do Olympiacos, da Grécia. No Dourado, disputou 46 partidas, com dois gols e quatro assistências. O Inter, assim, pagou 1,5 milhão de euros ao clube grego por 50% do lateral, com parcelamento em dois anos. Além disso, há uma opção de compra de mais 10% dos direitos por 500 mil euros. A informação dos valores é do jornalista Venê Casagrande.

O lateral-esquerdo chega ao Beira-Rio para disputar a posição com Bernabei, compra mais vultosa da equipe em 2025, e Pablo, garoto promovido da base. Antes de Ramon, o Inter oficializou as contratações do zagueiro Kaique Rocha, o volante Ronaldo e os atacantes Vitinho e Carbonero. A diretoria ainda trabalha para contratar um lateral-direito, um zagueiro e um volante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.