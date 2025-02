Vasco avança pelo atacante Bruma, do Braga; Flamengo sonda

O Vasco tem negociações avançadas com o atacante Bruma, do Braga. O Cruz-Maltino já possui um acordo verbal com o português de 30 anos e valores alinhados com o clube europeu, apesar do negócio ainda não estar fechado. As conversas entre as partes acontecem há mais de uma semana. A informação é do jornalista Bruno Braz, do ‘UOL’.

O Braga gostou da proposta do Vasco de cerca de 6 milhões de euros (R$ 35 milhões) pela compra de Bruma, que está entusiasmado em atuar no futebol brasileiro. Além disso, a diretoria cruz-maltina realizou uma espécie de “acordo verbal” para ter prioridade por ter feito a oferta primeiro. O técnico Fábio Carille aprovou o nome do experiente ponta esquerda.

Nas últimas horas, Flamengo e Porto sondaram a situação de Bruma. A consulta do Rubro-Negro aconteceu nesta quinta-feira (31) através do diretor técnico José Boto. Na ocasião, o clube português informou que já negocia o jogador com o Vasco. A diretoria rubro-negra não formalizou uma proposta. Já os Dragões fez contato após a venda do atacante Galeno para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por cerca de R$ 305 milhões.

Bruma é titular absoluto do Braga e soma 12 gols e sete assistências em 31 partidas na temporada. O atacante acumula vasta experiência na Europa, com passagens por Sporting (POR), Galatasaray (TUR), Real Sociedad (ESP), Leipzig (AUS), PSV (HOL), Olympiacos (GRE) e Fenerbahçe (TUR), além de colecionar convocações para a seleção portuguesa desde a base.

