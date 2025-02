Santos x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dia depois da festa de apresentação do craque Neymar, o Santos recebe o São Paulo para um grande clássico na Vila Belmiro. A partida acontece na noite deste sábado (01), às 20h30, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Apesar do clima, o Peixe chega pressionado para o duelo. O Alvinegro vem de três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer. Já o Tricolor vive a situação oposta, com três vitórias consecutivas e invencibilidade até aqui no estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e no serviço de streaming Max.

Como chega o Santos

Embalado pela chegada de Neymar, o Peixe ainda não conta com o craque, mas precisa da vitória para se a reabilitar no Paulista. O astro ainda não está disponível e acompanhará a partida do camarote. No time, Pedro Caixinha deve manter a maior parte do time que começou a partida contra o São Bernardo. As mudanças devem ficar no meio de campo, com o retorno de João Schmidt ou Pituca, além da possibilidade de Miguelito jogar na vaga de Léo Godoy.

Como chega o São Paulo

Invicto na temporada, o Tricolor desce para a Baixada Santista com a missão de manter o bom retrospecto na temporada. Após poupar os titulares contra a Portuguesa, cumprindo com o planejamento, Luis Zubeldía deve começar a partida com força máxima. Mais uma vez, o São Paulo pode contar com o quadrado no ataque, formado por Oscar, Lucas Moura, Calleri e Luciano.

Campeonato Paulista – sexta rodada

Data e horário: 01/02/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Lucan Peres (João Basso), Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón) e Soteldo; Léo Godoy (Miguelito), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Oscar e Luciano; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

