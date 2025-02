Flamengo chega em Belém com festa da torcida no hotel

O Flamengo desembarcou em Belém, no Pará, por volta das 20 horas (de Brasília), desta sexta-feira (31). A delegação, assim, partiu para o hotel, onde teve a recepção de grande número de torcedores na porta da concentração. Cerca de 200 torcedores ficaram aglomerados na rua aguardando os jogadores. Devido a isso, um esquema especial de trânsito foi montado no local.

Os atletas rubro-negros desceram do ônibus e foram para os braços da torcida. Novo reforço do clube, Danilo foi um dos primeiros a aparecer e um dos mais aclamados. O zagueiro está à disposição para estrear no domingo (2) pela Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, no Estádio Mangueirão.

A maioria dos jogadores atendeu os pedidos de fotos e autógrafos dos torcedores. O técnico Filipe Luís também prestigiou os fãs rubro-negros. O capitão Gerson e Wesley foram os últimos a entrar no hotel, e atenderam a torcida de ponta a ponta na rua de Belém.

Antes da decisão da Supercopa, o Flamengo fará um treinamento na manhã de sábado, no Estádio do Remo. Na sequência, Everton Cebolinha concederá entrevista coletiva. Além da presença de Danilo, o Rubro-Negro tem outra novidade na lista de relacionados: a ausência de Alcaraz, emprestado ao Everton, da Inglaterra.

