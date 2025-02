Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro recebe o Uberlândia neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Após duas vitórias, um empate e uma derrota, o Cabuloso é o líder isolado do Grupo C do torneio, com sete pontos. Por outro lado, no Grupo A, o Verdão ocupa a terceira colocação, com seis pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do pay-per-view Premiere.

Como chega o Cruzeiro

Após perder para o Athletic por 1 a 0 fora e empatar em 1 a 1 com o Betim em casa, a Raposa voltou a vencer no estadual ao golear o Itabirito por 4 a 1, na última quinta-feira (30), com hat-trick de Gabigol. Então, quer aproveitar melhor o fator casa para seguir na liderança isolada do Grupo C. Porém, o Cabuloso continua sem técnico após a saída de Fernando Diniz e, portanto, Wesley Carvalho deve seguir à frente da equipe para mais um desafio. Para o confronto, o interino não poderá contar com Juan Dinenno, que está se recuperando de lesão. Assim, tudo indica que entre em campo o mesmo time da vitória na última rodada.

Como chega o Uberlândia