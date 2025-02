Guarani x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras entra em campo neste domingo (2) para enfrentar o Guarani. O confronto será no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 18h30 (de Brasília). O Alviverde vem de empate sem gols com o Bragantino e ocupa a segunda posição no Grupo D. Já o Bugre está na liderança do Grupo B, à frente de Santos e Bragantino.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelos seguintes canais: Record TV, Cazé TV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chega o Palmeiras

O empate sem gols com o Bragantino acumula uma sequência dois jogos sem vencer no Paulistão 2025. Antes disso, a equipe estava há 42 jogos invictos na primeira fase do estadual. Logo, o time entra pressionado por bons resultados, buscando também reassumir a liderança do grupo. O técnico Abel Ferreira deve promover mudanças na equipe titular, mantendo a troca de grupo entre os jogos.

Como chega o Guarani

Por outro lado, o Guarani está na liderança do Grupo B, com sete pontos e três de vantagem do vice-líder Santos. O Bugre busca surpreender o Palmeiras e se manter no topo do grupo. Desse modo, o técnico Maurício Souza deve fazer algumas, porém permanecendo com a base da equipe que perdeu para o Mirassol por 3 a 2.

GUARANI X PALMEIRAS

Quinta rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)

Data e hora: 2/2/2025, às 18h30 (de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton (Lomba); Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga; Rômulo, Facundo Torres e Flaco Lopéz. Técnico: Abel Ferreira.

GUARANI: Fred; Justen, Raphael, Lucão e Emerson Barbosa; Nathan Camargo e Mateus Sarará; Giva, Luiz Miguel e João Victor; João Marcelo. Técnico: Maurício Souza.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Fabrini Bevilaqua Costa

Árbitro de Vídeo (VAR): Ilbert Estevam da Silva

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.