Fluminense renova contrato com Arias até 2028

Um dos heróis das conquistas da Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana de 2024, Jhon Arias renovou com o Fluminense. O jogador colombiano, de 27 anos, assinou novo vínculo até junho de 2028 e receberá um aumento salarial. O anúncio foi realizado neste sábado (1), em coletiva no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro.

Contratado em agosto de 2021, Arias tinha contrato até o mesmo mês de 2026. O colombiano era alvo de clubes europeus e chegou a rejeitar propostas de equipes da Rússia, Turquia e Holanda para permanecer no Fluminense. Assim, o camisa 21 terá mais três anos garantidos de contrato com o Tricolor das Laranjeiras.

Arias já vestiu a camisa tricolor em 196 jogos, marcou 43 gols e deu 42 assistências, além de conquistar títulos como o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024). O desempenho pelo Fluminense levou o jogador a receber oportunidades na seleção da Colômbia. Assim, ele esteve na campanha do vice-campeonato da Copa América de 2024, nos Estados Unidos.

