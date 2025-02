Corinthians relaciona promessa para jogo do Paulistão

O Corinthians terá uma novidade entre os relacionados para o jogo contra o Noroeste. Um dos destaques do sub-20 do Timão, o atacante Gui estará à disposição do técnico Ramon Díaz para o confronto, neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Veja as últimas notícias do Corinthians!

Gui, de 17 anos, esteve na equipe vice-campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não é a primeira vez que a jovem promessa fica entre os relacionados. No ano passado, ele ficou à disposição no jogo diante do Vasco, pelo Brasileirão. Entretanto, o atacante ainda não estreou como profissional do Timão.

Além dele, outros dois nomes do Terrão foram relacionados pelo técnico Ramon Díaz para o jogo contra o Noroeste: Luiz Eduardo e João Vitor, o Jacaré. Dessa forma, a dupla fica como opção no banco de reservas pela segunda vez consecutiva. O primeiro foi o camisa 10 do Timão na Copinha, enquanto o segundo é do sub-17 e já treinou com o grupo principal no ano passado.

