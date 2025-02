Vasco x Volta Redonda, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Jogando no Kleber Andrade, em Cariacica (ES) e com direito a expectativa de recorde de público, Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (1º de fevereiro) a partir das 16h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Carioca. É duelo dos líderes. Os times vêm com a mesma pontuação (12), mas o Voltaço lidera no critério de desempates. Afinal, venceu quatro partidas, enquanto o Cruz-Maltino ganhou três. O Gigante da Colina, porém, ostenta a marca de único invicto do torneio até o momento. Vejamos como chegam os rivais.

A cobertura conta com Diego Mazur nos comentários e Diogo nas reportagens. Acompanhe Volta Redonda x Vasco com a Voz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 15h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.