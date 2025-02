Corinthians x Noroeste, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Corinthians e Noroeste jogam neste sábado (1) em duelo pela sexta rodada do Paulistão. Aliás, a bola vai rolar às 18h30 (de Brasília) na Neo Química Arena. O Corinthians é o vice-líder do Grupo B, com 12 pontos em cinco jogos, assim como o líder Mirassol, que leva a melhor tanto em gols a favor como no saldo de gols. Já o Noroeste aparece em terceiro no Grupo C, com seis pontos e apenas uma vitória. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva às 17h (de Brasília). Com a bola rolando, Christian Rafael está na narração.

Esta transmissão da Voz do Esporte tem a presença, além de Christian Rafael, de Figueiredo Junior nos comentários e André Bachá nas reportagens.

