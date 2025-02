Ex-jogador do Botafogo fica sem calça após assalto no Rio

O ex-jogador Márcio Gomes, que atuou pelo Botafogo, foi vítima de um assalto em Nilópolis, cidade do Rio de Janeiro, durante a madrugada de sexta-feira (31). Os criminosos roubaram o carro do ex-atleta dentre outros pertences, incluindo suas calças.

Câmera de monitoramento registrou a ação e, assim, é possível ver quando os bandidos abordam Márcio, que estava dentro de seu carro parado na calçada. Então, ao tentar entregar a chave do veículo, o objeto fica preso em sua calça, que os criminosos retiraram.

Assim, após a abordagem, o ex-jogador ficou apenas de cueca. Toda a ação durou cerca de um minuto. Porém, até o momento, segundo informações do RJ TV”, da TV Globo, o carro não foi encontrado e ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pelo 57ª DP (Nilópolis).

O ex-lateral iniciou no futebol na base do Botafogo e foi titular na campanha do acesso do Glorioso na Série B em 2003.

