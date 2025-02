Bahia e Vitória ficam no empate em clássico de número 500

No Ba-Vi número 500 da história, Bahia e Vitória empataram em 0 a 0 neste sábado (1º), na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Com um primeiro tempo com bastante paralisações, o confronto foi marcado por confusões. Os ânimos se acalmaram na segunda etapa e o duelo seguiu sem gols em Salvador.

Com o resultado, o Leão da Barra seguiu na primeira colocação da tabela, com 12 pontos. Da mesma forma, o Esquadrão de Aço também não subiu na colocação e, assim, permaneceu em terceiro lugar, somando nove. Porém, como o clássico abriu a rodada, as equipes ainda podem ser ultrapassadas até o encerramento de todos os confrontos.

Nada de gols no Ba-Vi histórico

O primeiro tempo do Ba-Vi 500 foi pegado e com confusão. Aliás, o primeiro desentendimento aconteceu logo aos cinco minutos de bola rolando, com Caio Alexandre e Janderson. Um minuto depois, Jean Lucas e Mosquito iniciaram outra confusão e receberam cartão amarelo. No jogo, o Tricolor de Aço dominou a posse de bola, com 61%, e criou boas chances, principalmente pelo lado direito.

Mas a primeira oportunidade clara foi do Rubro-Negro, aos 17 minutos, após Fabri roubar a bola de Kanu e ficar cara a cara com o goleiro, mas o atacante chutou para fora. Aos 34 minutos, o Esquadrão respondeu com Lucho Rodríguez, que aproveitou cruzamento e finalizou de primeira. Assim, a bola desviou no adversário e exigiu uma defesa difícil de Lucas Arcanjo.

O segundo tempo iniciou faltoso, sem grandes emoções. Mas aos 11 minutos, Caio Alexandre perdeu uma grande chance para os donos da casa. No lance, a bola sobrou limpa na área para o volante, que chutou para fora. Aos 36, Erick Pulga perdeu outra grande chance para o Bahia, após ficar cara a cara com Lucas Arcanjo. Mas ao tentar driblar, o goleiro desarmou o atleta. Já no fim, aos 48 minutos, os mandantes chegaram muito perto do gol. Após bola lançada na área, Kanu cabeceou, Hugo desviou contra o próprio gol e, por pouco, não marcou contra.

Próximos jogos de Bahia e Vitória

Pela sétima rodada do Estadual, o Tricolor de Aço recebe o Colo Colo no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, na Arena Fonte Nova. Por outro lado, o Rubro-Negro encara o Porto Sport Club no sábado, às 18h30, no Barradão.

Porém, antes de entrarem em campo novamente pelo Campeonato Baiano, as equipes encaram a Copa do Nordeste. Assim, o Bahia visita o Juazeirense na quarta-feira (5), às 19h. O Vitória recebe o Sousa na terça (4), às 21h30.

