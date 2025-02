Hulk garante a primeira vitória do Atlético no Mineiro-25

Depois de cinco jogos, o Atlético, enfim, vence nesta edição do Campeonato Mineiro. Neste sábado (1), Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Galo bateu o Villa Nova por um magro 1 a 0, pela quarta jornada do Estadual. Hulk e Everson foram os melhores do Bicudo neste fim de semana.

O Atlético, agora, é o terceiro colocado do Grupo A do Mineiro, com sete pontos. Tem um abaixo do Betim, que lidera a chave, com um compromisso a menos. No Grupo C, o Villa tem apenas três e, na terceiras posição, vem de quatro derrotas em série. O Cruzeiro lidera a chave, com sete, e um embate a menos.

Villa Nova se anima

Foi difícil para o Atlético encontrar espaço e conseguir triangulações eficientes nos primeiros 45 minutos. Afinal, o Villa Nova estava bem postado na defesa para complicar o máximo possível a vida dos alvinegros. Quase uma estratégia de guerra. Atrevido, o time anfitrião ainda obrigou Everson a duas defesas antes do intervalo. Davison, Tanque e Gaia deram trabalho ao passo que o Galo teve apenas um disparo mais ou menos perigoso do Menino.

Hulk, Hulk, Hulk…

Tudo o que o Atlético precisava Hulk entregou. O ídolo chamou a responsabilidade para si, tabelou com Scarpa, saiu na cara do gol e não perdoou. Galo na frente e sem aquela pressão toda de buscar logo o resultado. No entanto, apesar de algumas chegadas minutos depois, o time carijó não encheu os olhos. Pelo contrário. Teve, portanto, uma dificuldade assombrosa para continuar criando e ainda passou um pequeno sufoco atrás, quando Everson, mais uma vez, salvou a pátria.

VILLA NOVA 0x1 ATLÉTICO

5ª rodada do Campeonato Mineiro 2025

Data e horário: 01/02/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

Gols: Hulk, 1’/2ºT (0-1)

VILLA NOVA: Geazze; Rocha (Vitinho, 41’/2ºT), Dutra, Baiano e Ferreira; Torres, Gaia, Norberto (Netto, 19’/2ºT) e Paulinho (Formiga, Intervalo); Gleissinho e Tanque. Técnico: Eugênio Souza.

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Menino (Bernard, 23’/2ºT), Franco, Scarpa (Deyverson, 32’/2ºT) e Rubens (Otávio, 32’/2ºT); Júnior Santos (Cuello, 23’/2ºT) e Hulk (Gomes, 38’/2ºT). Técnico: Cuca

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza.

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartão Amarelo: Paulinho (VIL); Menino, Júnior Santos, Lyanco, Gomes (CAM)

Cartão Vermelho:

