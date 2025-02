Com dois de Vegetti, Vasco busca empate com Voltaço na briga pela liderança do Carioca

O Vasco empatou por 2 a 2 com o Volta Redonda neste sábado (1), pela 7° rodada do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentam no confronto direto pela liderança no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santos. Os gols do jogo foram de João Victor (contra) e Bruno Santos, para o Voltaço, e Vegetti, duas vezes, para o Cruzmaltino.

Com o resultado, o Vasco segue como único invicto no campeonato. Assim, ambas as equipes somaram um ponto e foram a 13. O Voltaço, portanto, segue na liderança do Carioca por ter uma vitória a mais que o Cruzmaltino, que aparece na segunda colocação.

Nem lá, nem cá

A partida começou truncada, com as equipes buscando espaços para atacar. O Volta Redonda, por sua vez, até chegou primeiro no gol com cobranças de escanteio, mas que teve defesas tranquilas do Léo Jardim. Por outro lado, o Vasco também respondeu com uma cobrança de escanteio, mas levou mais perigo. Aos 19 minutos, Jair desviou de cabeça para uma boa defesa de Jean Drosny. Minutos depois Tchê Tchê finalizou com perigo para nova defesa do goleiro do Voltaço.

No entanto, a partida ficou morna. Antes do intervalo, ambas as equipes tiveram uma chance com uma falta perto da entrada da área. Pro Vasco, Coutinho cobrou na barreira, enquanto MV, pro Volta Redonda, cobrou direto nas mãos do goleiro Léo Jardim.

Vasco busca empate nos acréscimos

O Vasco começou com uma pressão inicial, ficando mais no campo ofensivo. No entanto, em um contra-ataque, o Voltaço conseguiu uma boa troca de passes e abriu o placar com um gol contra do João Victor aos 7 minutos. Ao tentar tirar o passe de Robinho, o zagueiro cortou para o próprio gol. Na sequência, Jair sofreu pênalti e Vegetti empatou para o Cruzmaltino aos 12 minutos.

Jogando no contra-ataque e buscando o erro do adversário, o Voltaço conseguiu ficar a frente do placar novamente aos 18 minutos. Lucas Oliveira falhou, e o centroavante Bruno Santos aproveitou e encobriu Léo Jardim.

A partida ficou em aberto até o fim, e tanto o Vasco quanto o Voltaço estava buscando o ataque. As substituições deram gás para os times, mas os responsáveis pelo gol do empate do Cruzmaltino foi a dupla de sempre: Piton e Vegetti. Aos 48 minutos, o lateral cobrou o escanteio na medida para o centroavante, de novo, igualar o placar. E ainda deu tempo de mais! No último lance do jogo, após uma cobrança de falta a favor do Vasco, João Victor desviou e a bola passou perto da trave.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Vasco tem um clássico contra o Fluminense no Mané Garrincha. A partida será na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília). Por outro lado, o Volta Redonda enfrenta o Maricá, no Raulino de Oliveira, na quinta-feira (6), às 21h15 (de Brasília). Ambos os jogos, portanto, são válidos pela 8° rodada do Campeonato Carioca.

7ª rodada da Taça Guanabara

Data: 01/02/2025

Local: Kleber Andrade, Cariacica (EC)

Público presente: 21.626

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 32’/2°T), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair (Matheus Carvalho, 35’/2°T), Tchê Tchê (Lucas Zuccarello, 42’/2°T), Paulinho (Payet 22’/2°T), Coutinho e Alex Teixeira (Hugo Moura, 22’/2°T); Vegetti. Técnico: Fábio Carille

Volta Redonda: Jean Drosny, Cayo Tenório (Sanchez, 25’/2°T), Gabriel Bahia, Fabrício, Juninho Monteiro; Pierre, Robinho (Henrique Silva, 38’/2°T), Luciano Naninho (PK, 25’/2°T); Chay (Bruno Barra, 25’/2°T), MV e Bruno Santos (Heliardo, 25’/2°T). Técnico: Rogério Corrêa

Gol: João Victor GC, (0 a 1 – 7’/2ºT), Vegetti, (1 a 1 – 12’/2°T), Bruno Santos, (1 a 2 – 18’/2°T), Vegetti, (48’/2°T)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lucas Castro dos Santos

VAR: Philip Georg Bennett

Cartões amarelos: Fabrício (VRE), Paulo Henrique (VAS)

Cartão vermelho: –

