Guerra entre torcidas no Recife: moradores relatam espancamento e estupro

Neste sábado (1º), às vésperas do Clássico das Multidões, as torcidas organizadas de Sport Clube do Recife e Santa Cruz Futebol Clube se confrontaram violentamente nas ruas de Recife. De acordo com o Diário de Pernambuco, 12 pessoas foram atendidas na emergência, vítimas de agressões físicas, no Hospital da Restauração.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram cenas de terror. Brigas tomaram conta das ruas da cidade. Entre as cenas gravadas e relatadas por moradores nas redes sociais estão o espancamento e o estupro a céu aberto de um homem. Ele estava caído na calçada, inconsciente, quando um agressor usa um pedaço de madeira para violentá-lo.

Cenas de guerra no Recife, briga das torcidas organizada do Sport e Santa Cruz. (Marginais) pic.twitter.com/fFItAUdFUG — Aristeu Teixeira (@AristeuTeixeira) February 1, 2025

Os recifenses orientaram vizinhos a não saírem de casa por conta da confusão. "Dia de clássico é dia de ficar em casa, não importa qual o clássico. Recife vira um inferno", comentou um usuário em um fórum online.

Internautas ainda protestaram contra a realização da partida, que foi mantida pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). "Absurdo o que houve hoje. Recife não tem mais a menor condição de sediar eventos [...] em caso de jogos de futebol, devem ser totalmente sem público", criticou um usuário do X (ex-Twitter).

"É inaceitável o que está acontecendo hoje. Cancela essa por**", comentou outra.

no clima que está, cancela o jogo.



recife virou clima de guerra February 1, 2025

Cancela o jogo do Sport e Santa Cruz. Uma vergonha essas cenas de violência no Recife. — Kleibson (@jlksops) February 1, 2025

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, comunicou na rede social que trabalhou com a equipe do governo desde o primeiro momento "tomando as devidas providências para punir os vândalos resposnáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife". De acordo com ela, cerca de 700 policiais estavam atendendo a operação.

Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento, e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR. [+] — Raquel Lyra (@raquellyra) February 1, 2025

"Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência", completou.

O prefeito do Recife, João Campos, também se pronunciou. "O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso", escreveu.

Até a última atualização desta reportagem, nem o Sport nem o Santa Cruz se manifestaram sobre o ocorrido. Nas postagens dos clubes, torcedores criticaram a realização da partida. "Sem clima de jogo", "Uma (ou várias) vida vale um jogo?", "o presidente da federação pernambucana de futebol é fraco demais" foram alguns dos comentários realizados no perfil do Instagram dos times.

A Federação Pernambucana de Futebol também não se pronunciou em suas redes. O Correio entrou em contato com a organização em busca de um posicionamento. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

O jogo terminou por volta de 18h45. O Santa Cruz venceu por 1 x 0.