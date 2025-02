Plata vence concorrência e deve ser titular contra o Botafogo

O Flamengo encerrou neste sábado (1) a preparação para encarar o Botafogo, neste domingo (2), pela Supercopa do Brasil. A bola vai rolar às 16h, no Mangueirão, em Belém do Pará. E a tendência é que o Fla tenha o zagueiro/lateral-direito Danilo deve mesmo começar no banco de reservas, como opção a Wesley, Ortiz e Léo Pereira.

Outro que deve ser opção é o atacante Everton Cebolinha. Recuperado de cirurgia no joelho esquerdo, ele, que não jogava desde agosto, retornou às partidas na vitória diante do Sampaio Corrêa. Outro recém-recuperado de lesão, mas que deve ser titular, é o meia Arrascaeta. Ainda no setor ofensivo, o atacante Plata deve ser titular, ao lado de Bruno Henrique. Dessa forma, o equatoriano superou as concorrências de Luiz Araújo e Michael, além do próprio Cebolinha.

Em contrapartida, o técnico Filipe Luís ainda não poderá contar com o lateral-esquerdo Vinã nem com o atacante Pedro, afinal, ambos ainda recuperam-se de graves lesões. O Flamengo também não terá o meia Alcaraz, pois transferiu-se para o Everton (ING) e não atua mais pelo Rubro-Negro.

Dessa forma, a escalação do Flamengo deve ter Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

Campeão em 2020 e 2021, o Flamengo é o maior campeão da competição. A equipe comandada por Filipe Luís, inclusive, soma ainda três vices: 1991, 2022 e 2023.

