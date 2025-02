Artur deve ser titular do Botafogo na Supercopa

O Botafogo encerrou a preparação para encarar o Flamengo neste domingo, às 16h, pela Supercopa do Brasil. E o técnico Carlos Leiria deve promover a estreia do meia-atacante Artur no setor ofensivo do Alvinegro. Dessa forma, ele deve entrar no lugar do jovem Rafael Lobato, que se destacou contra o Fluminense.

Dos nove titulares remanescentes do inesquecícel ano de 2024, o único que deve ser barrado é o lateral-direito Vitinho. Assim, jogaria Mateo Ponte, ainda mantendo a estrutura da equipe campeã brasileira e continental. Artur, vale lembrar, foi contratado para substituir Luiz Henrique. Curiosamente, um foi e o outro veio do Zenit (RUS).

Já Matheus Martins segue no time titular, ocupando a vaga que outrora foi de Almada, hoje no Lyon. Dessa forma, a provável escalação do Botafogo tem John; Ponte, Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins, Artur e Igor Jesus.

O Botafogo disputará a Supercopa do Brasil e joga ainda com uma estatística a seu favor: das seis edições realizadas até hoje, o time campeão brasileiro terminou como campeão da Supercopa em quatro oportunidades.

