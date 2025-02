André Ramalho valoriza vitória do Corinthians e cobra atenção da defesa

O Corinthians venceu mais uma dentro de casa. Na noite deste sábado (01), o Timão bateu o Noroeste e conquistou a terceira vitória em três jogos dentro da Neo Química Arena, o quinto triunfo em seis partidas no Campeonato Paulista.

Ainda em preparação para a temporada, o Timão vê um começo de ano bom, mesmo com muitas trocas no time. Capitão da equipe, André Ramalho destacou o fortalecimento do Corinthians a cada vitória e também as circunstâncias enfrentadas ao longo da partida.

“Logicamente cada vitória que temos, a gente fortalece. Temos que, independente das circunstâncias, com chuva, gramado não muito bom, temos que entrar para ganhar. Vitória importantíssima, ainda mais nessa sequência. Temos coisas para melhorar, mas estamos no caminho certo”, afirmou.

Um ponto que chama a atenção do clube são os gols sofridos. Apesar da sequência de vitórias, apenas em uma partida a defesa alvinegra ficou sem ser vazada. Ramalho reforçou que o time precisa matar o jogo nas oportunidades que cria, além de não se descuidar.

“Tomar menos gols possíveis, infelizmente por questão de desatenção, tomamos mais um gol. Fica autocrítica, temos que matar o jogo, criamos muitas situações, temos que matar o jogo para não dar esperança. Obviamente esses detalhes de desatenção temos que melhorar para alcançar o mais alto nível que estamos almejando”, ressaltou.

