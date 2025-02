Guilherme entra para a história do Santos e se empolga com Neymar

Uma noite para chamar de sua. Afinal, o atacante Guilherme marcou dois gols na vitória do Santos sobre o São Paulo por 3 a 1. Aliás, o primeiro tento entrou para a história do clube por ser o de número 13.000 do Peixe desde a sua fundação.

O atacante, inclusive, comemorou o tento indicando o número 13 com as mãos. De quebra, Guillherme chegou ao quinto jogo seguido marcando pelo menos um gol, isolando-se ainda mais na artilharia do Campeonato Paulista, agora com sete gols.

“É até difícil falar sobre isso nesse momento. Orei tanto, pedi tanto a Deus para que ele me desse esse presente. Tanta gente fez história aqui e agora sou eu entrando também, com esse gol. Eu acho que se o Guilherme “amado” (ele mesmo) não fizer mais nenhum gol, jamais será esquecido pela torcida. Sem palavras para esse gol. Glória a Deus”, comentou Guilherme, ainda no intervalo, ao canal “TNT”.

Já após a partida, Guilherme, novamente questionado pelo feito e com mais um gol na bagagem, acrescentou:

“Mais uma vez, glorifico a Deus por esse momento. Creio que Deus separou isso para eu viver aqui. Uma grande honra viver isso e entrar para a história do clube. O resultado foi importante para darmos uma resposta ao torcedor e para a gente também. Foi um grande jogo, um grande primeiro tempo e mais ainda no segundo tempo”.

Por fim, o camisa 11 do Peixe enalteceu a chegada de Neymar. Guilherme, inclusive, ressaltou que o retorno do maior ídolo do Século XXI empolga o elenco do Santos.

“Ontem (sexta-feira), eu assisti toda a apresentação, toda a festa pela televisão, toda a coletiva, cada pergunta, cada resposta. Isso ajudou muito a nossa atmosfera aqui. Ansiedade para jogar ao lado dele. Ele está nitidamente feliz, está querendo muito ajudar. Se depender do Guilherme e dos companheiros, vamos ajudá-lo muito. Ele é um cara que não precisa provar nada para ninguém”, concluiu.

