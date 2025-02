Neymar comemora vitória no clássico e chama Guilherme de craque

O Santos venceu o São Paulo por 3 a 1 neste sábado (01/02), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O grande destaque da noite foi Guilherme, que marcou duas vezes, um deles sendo o gol de 13 mil da história do Peixe. A atuação do camisa 11 rendeu elogios dos torcedores e até de Neymar.

O jogador assistiu ao jogo em sua mansão localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e vai se apresentar na segunda-feira, no CT Rei Pelé. Após o embate, o atacante comemorou a vitória em suas redes sociais e chamou Guilherme de craque.

“Grande jogo da equipe! É disso pra melhor. Vamos, meu Peixão”, escreveu Neymar.

Pra fechar a noite perfeita do Guilherme, ainda foi chamado de craque pelo Neymar ESSE NÃO DORME HOJE KKKKK pic.twitter.com/AAgiZGzl97 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) February 2, 2025

Após a partida, Guilherme também comentou sobre a chegada de Neymar e a expectativa de atuar logo com o novo camisa 10 do Alvinegro Praiano.

“Com toda certeza, ele é um cara que eu vou falar por mim, assisti tudo de ontem e vi cada resposta dele e deu para ver que a energia que entramos em campo foi diferente e agora é só a ansiedade de jogar ao lado deles. Tomara que sim (Neymar jogue na quarta), da para ver que ele está feliz, está querendo ajudar e Neymar se depender de nós iremos dar a vida dentro de campo par ajudar, a gente sabe da qualidade, não tem nem o que falar dele, é um privilégio jogar ao lado dele.”, disse Guilherme.

Assim, com a vitória, o Santos voltou a vencer após quatro partidas sem triunfos. Além disso, a equipe de Pedro Caixinha foi aos sete pontos e está na segunda colocação do Grupo B do Paulistão.

