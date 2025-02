Zubeldía lamenta oscilação no clássico e explica substituição polêmica

O técnico Luis Zubeldía lamentou, e muito, a derrota do São Paulo para o Santos por 3 a 1, neste sábado (1/02), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Para o comandante argentino, sua equipe não conseguiu sustentar o ritmo do início do duelo e perdeu o controle do jogo.

“Vamos analisar o jogo, apesar de ser difícil analisar o jogo com essa chuva, um campo assim. Não é fácil, porque fica mais difícil, tem mais duelo, tocar a bola é mais complicado. Fizemos 25, 30 minutos, até o gol competimos bem, dentro de uma partida muito parelha, difícil. Depois, com o empate, eles fecharam melhor o primeiro tempo. No segundo, arrancamos melhor, mas sofremos o gol”, disse Zubeldía, em coletiva após o clássico.

Zubeldía explica substituição polêmica

Durante a partida, o lance que mais chamou a atenção no São Paulo aconteceu no segundo tempo. Afinal, após levar o segundo gol, Zubeldía tirou Pablo Maia e colocou Ferreirinha, deixando o time sem um volante de proteção e com Oscar mais recuado. O intuito era deixar a equipe mais ofensiva, mas o Tricolor perdeu no meio de campo e viu o Santos crescer na partida e marcar o terceiro.

A substituição irritou ainda mais os torcedores são-paulinos pelo fato de Oscar, antes mais à frente, ter sido recuado para formar uma espécie de dupla de volantes com Alisson.

“Queria ter jogo com Alisson e Oscar por dentro e velocidade com Ferreira por fora. É simples. Ver se podíamos gerar um pouco mais de força pelos lados, pela esquerda e direita. Claro que Oscar jogando à frente é mais perigoso, mas parece que poderíamos fazer isso e não acredito que a derrota tenha sido por causa disso. Tivemos alguns problemas defensivos. São riscos que se correm. É uma boa alternativa, porque ganho velocidade por fora e futebol por dentro. A entrada de Ferreirinha não nos desacomodou defensivamente. Foi perigoso, mas não creio que o resultado tenha passado por aí”, comentou o treinador, que seguiu.

“Em relação às mudanças, é algo que vínhamos pensando. Oscar de volante em alguma situação, explorar o um contra um do Ferreira e fechar com dois atacantes, como fechamos nos últimos minutos. São coisas que vamos vendo e vamos provando dentro da competição. Parece que Oscar pode fazer bem o jogo vindo de trás. O mais importante é que possamos usar os recursos que temos”, finalizou.

