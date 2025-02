??gua Santa x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, 2/2, Água Santa e Ponte Preta se enfrentam às 16h (de Brasília) em mais uma rodada do Paulistão. O duelo será na Arena Inamar, em Diadema, e o Água Santa, lanterna do Grupo C com 4 pontos, espera fazer valer o fator casa para alcançar o triunfo. A Ponte Preta, em terceiro no Grupo D com seis pontos, também busca a vitória. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, a partir das 14h30, com o pré-jogo e a narração a cargo de Ricardo Froede.

Ricardo Froede narra este duelo, mas a cobertura da Voz ainda conta com as reportagens de Christopher Henrique e os comentários de Diogo Martin. Fique ligado na arte acima a partir das 14h30 para não perder os detalhes deste importante duelo do Paulistão.