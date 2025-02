NBA: Lakers e Mavericks chegam a acordo e trocam Doncic e Davis

Uma notícia bombástica tomou conta do noticiário de basquete nas primeiras horas deste domingo. Na NBA, Los Angeles Lakers, Utah Jazz e Dallas Mavericks combinaram uma troca conjunta de jogadores. Tal negociação é comum na liga, não fosse o fato de dois nomes envolvidos: o esloveno Luka Doncic e o astro Anthony Davis.

A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN americana, especialista nesse tipo de assunto. A princípio, devido aos nomes envolvidos, a notícia foi até considerada por torcedores como algum tipo de publicação originada de um hacker. Mas, a troca acabou se confirmando com mais detalhes e promete movimentar consideravelmente a Conferência Oeste da NBA.

A troca se dá da seguinte forma. Os Lakers recebem: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris vindos de Dallas. Os Mavericks recebem: Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada de Los Angeles no draft de 2029. Por fim, com menor impacto, o Jazz recebe: Jalen Hood-Schifino (vindo dos Lakers), uma escolha de segunda rodada dos Clippers de 2025 e uma dos Mavs.

Segundo Charania, as conversas pela negociação começou partindo de Dallas há poucos dias. O gerente geral de Dallas, Nico Harrison, e o vice presidente de operações de basquete de Los Angeles, Rob Pelinka, têm uma longa relação que remonta à época em que o primeiro era coordenador de marketing da Nike e o segundo era o agente de Kobe Bryant.

A comissão técnica dos Lakers, bem como a equipe administrativa e os sócios da franquia estiveram de acordo com a troca e disseram empolgados em agregar Doncic enquanto se reorganizam e reconhecem que ainda precisam mudar muitas coisas dentro da NBA.

O astro LeBron James foi informado da troca assim que aconteceu enquanto jantava com a família, logo depois da vitória sobre o New York Knicks. A princípio ele ficou chocado com o que soube, processou a ideia e não entendeu como tudo aconteceu. A chegada de Davis aos Lakers à época foi fundamental para James ganhar o seu primeiro - e único, até agora - título com a franquia da Califórnia. Davis e Doncic também ficaram sabendo da notícia no mesmo momento.

Anthony Davis chegou ao Los Angeles Lakers em julho de 2019 em uma troca com o New Orleans Pelicans que envolveu Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, além de algumas escolhas de draft. Aos 31 anos, ele é um dos principais jogadores da liga e um dos defensores mais eficazes. As lesões também fizeram parte de boa parte da sua carreira.

Dentre suas várias conquistas, vale destacar o título da NBA em 2020, as 10 vezes que participou do All-Star da liga (sendo MVP em 2017) e as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e Paris-2024.

Luka Doncic é esloveno, tem 25 anos e uma produção em quadra de cair o queixo. Seus números são extremamente expressivos, especialmente levando em consideração seu porte físico, que destoa de outros armadores da liga. De 2015 a 2018, defendeu o Real Madrid e logo chamou a atenção da principal liga de basquete do mundo. Ainda não possui títulos na NBA, mas já coleciona 5 All-Star Games e selecionado para o quinteto ideal da liga em 5 oportunidades. Em 2019 foi eleito o Melhor Calouro da liga.