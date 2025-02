Botafogo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Botafogo e Flamengo disputam o primeiro título do ano, o da Supercopa do Brasil - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Clássico da Rivalidade, Botafogo e Flamengo, decide o título da Supercopa do Brasil neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O Alvinegro, que entra na disputa por ser o campeão do Brasileiro 2024, ainda tenta se encontrar após sofrer perdas relevantes dentro e fora de campo, e disputa a decisão pela primeira vez. Já o Rubro-Negro, campeão da Copa do Brasil 2024, manteve a base do último ano e busca o tricampeonato. Este duelo terá uma supercobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa às 14h30, sob o comando de César Tavares, que também estará na narração.

O premiado César Tavares estará na narração, e a Jornada Esportiva da Voz conta com os comentários precisos de Rodrigo Seraphim e as reportagens em cima do lance de Pedro Rigoni. Não deixe de conferir esta que é a primeira decisão da temporada brasileira com a Voz do Esporte. Para isso, clique na arte acima, a partir das 14h30.

