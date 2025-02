Internacional x Avenida, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

O Internacional recebe o Avenida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, neste domingo (2/2), às 20h30, de Brasília, no Beira-Rio. Com a manutenção da invencibilidade, o Colorado vai confiante para o embate, enquanto o Periquito prioriza dar início a uma reação no Estadual. A Voz do Esporte transmite esta partida, com um pré-jogo que começa Pàs 19h e com a bola rolando a narração é de Eduardo Rizzati.

Este duelo gaúcho na Voz do Esporte ainda conta com os comentários de Cleiton Santos e as reportagens de David Silva. Clique na arte acima a partir das 19h e não perca nada deste Internacional e Avenida.

