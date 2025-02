Novorizontino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo. Por um lado, o Novorizontino chega embalado, já que entrou na rodada ocupando a segunda posição do Grupo C, com nove pontos. Por outro lado, o Corinthians vive um cenário ligeiramente diferente. Atualmente, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo A, empatada com o Mirassol, ambos com 15 pontos.

Onde Assistir

O UOL Play (streaming), o Nosso Futebol+ e o Zapping transmitem ao vivo a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Novorizontino

O Tigre defende uma sequência de cinco jogos sem derrotas, somando duas vitórias e três empates. Dessa forma, pretende manter o bom momento e conquistar mais um resultado positivo diante do seu torcedor.

Para esta partida, o técnico Eduardo Baptista novamente não poderá contar com Igor Formiga e Vitinho, ambos lesionados. Além disso, Óscar Ruiz e Lucca seguem em processo de transição física, o que torna a presença deles em campo pouco provável. No entanto, há uma possibilidade de mudança na equipe. Afinal, o meia Matheus Frizzo, que recentemente teve seu nome regularizado no BID, pode iniciar como titular pela primeira vez.

Como chega o Corinthians

Ramón Díaz deve optar por uma escalação alternativa, visando preservar jogadores para o duelo seguinte, diante do Palmeiras. O time não tem novos problemas com jogadores lesionados ou suspensos, o que permite ao treinador algumas variações na escalação. Inclusive, a equipe contará com os retornos de Alex Santana e José Martínez, já que ambos cumpriram suspensão na última rodada.

Ainda assim, o Timão segue com algumas baixas importantes. Maycon, Rodrigo Garro, Breno Bidon e Felipe Longo continuam fora de combate. Além deles, o astro Memphis Depay será poupado.

NOVORIZONTINO X CORINTHIANS

Campeonato Paulista – 7ª Rodada

Data e horário: 3/2/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Marlon e Patrick Brey; Waguininho, Pablo Dyego e Pedro Balotelli. Técnico: Eduardo Baptista

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, Torres, Pedro e Hugo; Martínez, Raniele e Coronado; Romero, Talles Magno e Hernández (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Arbitro e Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

