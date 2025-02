Pedro Caixinha passa por cirurgia e será afastado no Santos

Pedro Caixinha passou por cirurgia para corrigir um descolamento de retina do olho esquerdo - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos terá um desfalque nos próximos dias, mas do lado de fora dos gramados. O técnico Pedro Caixinha passou por um procedimento cirúrgico oftalmológico para corrigir um descolamento de retina do olho esquerdo, neste domingo (2), no Hospital Oftalmológico Visão Laser, em São Paulo. Dessa forma, ele ficará afastado das atividades nos próximos dias.

A cirurgia foi um sucesso. O treinador português passa bem e permanecerá em repouso pós-operatório nesta semana. Pedro Caixinha deve ser reavaliado na próxima quarta-feira (5), na véspera da partida contra o Botafogo-SP, visando receber alta para retomar as suas atividades no Santos.

Apesar do procedimento cirúrgico, o desfalque de Pedro Caixinha, pelo menos nos próximos dias, não será um problema para o Santos. O treinador português foi expulso na vitória sobre o São Paulo por 3 a 1, neste sábado (1), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Paulistão. Assim, terá que cumprir suspensão automática contra o Botafogo-SP, quarta-feira (5).

